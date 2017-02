Nieuwe predikant zoekt verbinding tussen Woord en alledag

De Nederlandse Gereformeerde Kerk (NGK) De Ontmoeting Voorthuizen/Barneveld heeft een nieuwe predikant. Het is ds. Reinier Drop. Hij komt uit Rijsbergen(Noord-Brabant). Drop vult de lege plek op die ontstond toen ds. Wieb Dijksterhuis vorig jaar naar Ermelo vertrok.

Door Leo Polhuys

In een brief aan de gemeente schrijft Drop dat hij het beroep van harte aanneemt en zich herkent in het verlangen van de gemeente om steeds hechter een verbinding te leggen tussen het Woord van God en het leven van elke dag. ,,Dit verlangen raakt mij en doet een beroep op mijn hart. Omdat juist daar ook mijn passie ligt,'' schrijft Drop onder meer.

Reinier Drop is 35 jaar en heeft een vrouw en drie jonge kinderen van zeven, vijf en drie jaar. Hij is geboren en opgegroeid in Maassluis, gedoopt en lid geweest van de NGK in die plaats.,, Na anderhalf jaar studie Bio-Medische Wetenschappen in Utrecht ben ik theologie gaan studeren aan de TUA in Apeldoorn. Daar ben ik afgestudeerd en heb ik mijn Master behaald.''

Tradities

Drop is zes jaar predikant geweest in de zustergemeente in Rijsbergen. ,,Een streekgemeente in overwegend niet protestants gebied, zoals vele NGK' s gereformeerd met openheid voor invloeden vanuit andere geloofsstromingen en tradities waar Christus centraal staat. De Ontmoeting zocht een nieuwe jonge predikant. Zo kwam ze ook bij mij. Ik stond open voor een beroep. We raakten in gesprek, maakten kennis en toen werd het interessant. De kerk in Voorthuizen/Barneveld lijkt mij een mooie gemeente. Wat in die kerk gevraagd wordt, sluit aan bij waartoe ik mij geroepen voel.''

Kern

De nieuwe predikant houdt mensen graag bij de kern van het geloof. ,,Hoofdpunten zijn: open staan voor God, discipelschap, je hele leven in verband brengen met God, Christus als Heer en Redder, geloven vandaag, genade als basis en Gods leiding zoeken in jouw leven en missie. Ik zie het als mijn roeping en uitdaging geloof en deze kernzaken te versterken. De uitdaging voor christenen in onze seculiere tijd is ook de vraag of je je als gelovige goed kunt voorstellen dat je niet zou geloven. Het leven zonder geloof in God is ook heel goed mogelijk en ook dat is uit te leggen.'' Drop verwacht dat er niet heel veel verschil zit tussen Rijsbergen en de Veluwe. ,,Alleen zijn er in Brabant veel meer mensen om je heen die niet geloven. De Ontmoeting is met negenhonderd leden groter dan Rijsbergen en de organisatie is daardoor anders. Men zal elkaar minder goed kennen en dan zijn kringen belangrijk. In Rijsbergen was ik de enige predikant. Ik zal hier samenwerken met Henk van der Velde en ik ben daar benieuwd naar. Het ziet er naar uit dat we elkaar mooi kunnen aanvullen.''

Gebed

Drop werkt als predikant vanuit de verwachting dat God spreekt wanneer je oprecht luistert naar de bijbel. ,,Ik zet me in om gebed te stimuleren, omdat ook dat contact met God is. En ik geloof dat je door navolging en gehoorzaamheid God pas echt leert kennen. Andere kerken die Jezus Christus belijden als Heer en geloven in de drie-enige God zie ik vanzelfsprekend als zusterkerken. Wanneer samenwerken goed is voor onze gezamenlijke missie sta ik daar open voor. Ik ben daar zelf vrij pragmatisch in.''

Drops werkgebied wordt Barneveld. Daar wordt ook naar een woning gezocht. Het moment van verhuizen is nog niet bekend.