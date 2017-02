ChristenUnie houdt Valentijnsactie - trouw loont!

In de aanloop naar Valentijnsdag wil de ChristenUnie Barneveld aandacht vragen voor trouw en huwelijk.

Daarom staat zij zaterdagmorgen 11 februari op de markt in Voorthuizen rozen uit te delen en zaterdagmiddag wordt dit in het centrum van Barneveld gedaan.

De ChristenUnie wil ook graag het gesprek hierover en ook over andere zaken met u en jou aangaan!

Het grootste cadeau dat ouders hun kinderen kunnen geven is onvoorwaardelijk van elkaar te houden! Het huwelijk en “trouw zijn” is van wezenlijk belang in onze maatschappij. Dat wil de ChristenUnie met deze Valentijnsactie onderstrepen.

Zij doet dit in samenwerking met de Marriage Course en Elan Barneveld. De Marriage Course is een internationale organisatie die (huwelijks)cursussen en materialen ontwikkelt voor stellen die gaan trouwen of getrouwd zijn. Afgelopen weken zijn er in Barneveld weer diverse groepen gestart. Redenen om de cursus te doen zijn:

Een goed investering in je relatie.

Je doet het samen.

Een leuk uitje.

Het is toegankelijk en praktisch.

Voorkomen is beter dan genezen.

Elan Barneveld is gespecialiseerd in het geven van individuele, relatie-, gezins-, en familietherapie. Zij willen u en jou verder helpen wanneer dingen moeizaam verlopen.

Vindt u of jij dit thema ook belangrijk, kom dan gerust langs om met de ChristenUnie in gesprek te gaan over TROUW LOONT!