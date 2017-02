Workshop nestkastjes maken in Biologisch Centrum Barneveld

BARNEVELD - Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen op woensdag 1 maart 2017 nestkastjes maken in het Biologisch Centrum Barneveld. De middag wordt georganiseerd door IVN Barneveld.

Eerst is er uitleg over welke vogeltjes meestal van de kastjes gebruik maken. Vervolgens kunnen de kinderen aan de slag om de kastjes in elkaar te zetten en daarna te beschilderen. Voor het timmeren is voldoende hulp aanwezig. Kosten € 7,50 per kind, de activiteit begint om 13:30 uur. Ouders kunnen hun kinderen aanmelden door te mailen naar: klompcees@upcmail.nl. Het Biologisch Centrum Barneveld is gevestigd aan de Churchillstraat 68, achter het Schaffelaartheater.