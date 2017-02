CliëntAdviesPunt van De Rozelaar feestelijk geopend

BARNEVELD - Het CliëntAdviesPunt van De Rozelaar is onlangs feestelijk geopend. Met het aansnijden van de taart en het knallen van confetti is deze nieuwe afdeling officieel van start gegaan. Collega's en cliënten waren aanwezig bij dit gezellige startmoment.

Het CliëntAdviesPunt is een nieuwe afdeling binnen De Rozelaar waar alle (nieuwe) cliënten terecht kunnen met vragen rondom indicaties, met alle vragen over het aanbod van De Rozelaar, waar (nieuwe) cliënten zich aan kunnen melden voor zorg bij De Rozelaar (dagbesteding, wonen en thuisbegeleiding). De afdeling begeleidt (nieuwe) cliënten bij alle zaken rondom plaatsing of overplaatsing en die helpt bij het aanvragen van (her)indicatie.

Wij geloven dat iedereen uniek en waardevol is. Met respect voor ieders unieke kwaliteiten ondersteunt De Rozelaar de cliënten om hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in het ontwikkelen van hun talenten is het belangrijk dat zij de ondersteuning krijgen die bij hen past. De indicatie is hierin maatgevend. Ons doel is o.a. om te zorgen dat de cliënt een passende indicatie krijgt, zodat de ondersteuning zo optimaal mogelijk kan zijn. Verder willen wij cliënten (en daarmee allen die bij hen betrokken zijn) zo goed mogelijk ondersteunen in alle onderwerpen die er rondom indicaties, het zorgaanbod en plaatsing spelen.

Het CAP is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te bereiken via 0342-413334 of via clientadviespunt@rozelaar.nl. Kijk voor meer informatie op www.rozelaar.nl.