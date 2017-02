'Gemeente kan niet altijd licht brengen in de duisternis'

BARNEVELD - De gemeente kan niet altijd voorkomen, dat nieuw bebouwde straten het nog zonder straatverlichting moeten doen. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van Raadslid Henk Wiesenekker (ChristenUnie). Dat komt met name voor als een zijde van de straat klaar is, terwijl aan de andere kant nog gebouwd wordt. Daarnaast zijn er projecten, die door private partijen onder eigen regie worden ontwikkeld.

Zo is Veller een gemeentelijke ontwikkeling, maar worden bijvoorbeeld Eilanden-Oost en Schoutenstraat 3 door particulieren ontwikkeld. Voor iedere ontwikkeling geldt dat voordat de verlichting wordt geplaatst er een goed-gekeurd verlichtingsplan moet zijn.

Principe is, dat de openbare verharding, inclusief verlichting, gereed is voor de oplevering van woningen. "Dit is in de meeste gevallen ook haalbaar", aldus B en W. "We proberen in een vroeg stadium zoveel als mogelijk met de bouwer af te stemmen voor wat betreft de bouwvolgorde. Bij gemeentelijke ontwikkelingen hebben we veel invloed op de genoemde werkzaamheden. Daar waar onveilige situaties ontstaan plaatsen we tijdelijke noodverlichting. Soms voorziet het bestek hierin of we nemen hiervoor als opdrachtgever het initiatief."

Bij particuliere ontwikkelingen heeft de gemeente een andere rol, namelijk toezicht op "afstand". De aanleg van de openbare verharding, inclusief verlichting is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. "We zijn niet in de gelegenheid zelf initiatieven te nemen, ook ontbreekt budget. Binnen het bouwteam brengen we dergelijke zaken in als aandachtspunt. Een voorbeeld is het project Eilanden-Oost, waar sprake was van een relatief late opdrachtverlening en bestelling van de definitieve verlichting." Uiteindelijk hier is als tussenoplossing gekozen voor het plaatsen van tijdelijke verlichting op de meest cruciale punten zoals kruispunten.

Beleid

Het algemene verlichtingsbeleid van de gemeente Barneveld komt er in grote lijn op neer dat binnen de bebouwde kom over het algemeen de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) gevolgd wordt. Deze Richtlijn voor Openbare Verlichting (ROVL) geeft aanbevelingen over de gewenste verlichtingssterkte op wegen. Deze is afhankelijk van de situering binnen of buiten de bebouwde kom, de functie van de weg, de toegestane snelheid en de verkeersintensiteit. "Twee andere belangrijke elementen uit het beleid zijn dat we buiten de bebouwde kom terughoudend zijn met straatverlichting en dat we daar waar mogelijk duurzame verlichting aanbrengen."

Onderhoud

Voor wat betreft het onderhoud van de straatverlichting is het zo dat de gemeente er samen met de netbeheerder en externe partijen voor zorgt, dat de verlichting goed onderhouden wordt en een hoge beschikbaarheid heeft. Calamiteiten worden direct opgelost en om de week wordt er een ronde gemaakt om uitgevallen straatverlichting te repareren of te vervangen. Meldingen daarover komen binnen via het KCC of uit de eigen dienst.