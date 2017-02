Burger Initiatief bezorgd over bereikbaarheid wijken voor hulpdiensten

BARNEVELD - De fractie van Burger Initiatief vraagt zich af, wat de gevolgen van de dagelijkse files op de Thorbeckelaan zijn voor de bereikbaarheid van De Vaarst en Vliegersveld voor de hulpdiensten. De fractie stelt dat aan de orde in schriftelijke vragen aan het college van B en W.

De verkeersdrukte op de rotonde Thorbeckelaan/ Schoutenstraat/ Mr.Troelstralaan was al langer onderwerp van gesprek in Barneveld. Oorzaak was de drukte bij de aanvangstijden en de uitstroom-momenten van de aan de rotonde gelegen scholen. Nu de Thorbeckelaan als een van de omleidingsroutes voor de aanleg van de Harselaartunnel fungeert, is hier de nodige drukte bijgekomen.

Maandag ontstonden door een klein ongeval ter hoogte van de Eben-Haëzerschool lange files aan verschillende kanten van de rotonde. Om deze rotonde te ontlasten adviseert het college bij monde van de gemeentelijke woordvoerder de oostelijke omleidingsroute of het mijden van de spitsmomenten.

Shane Lasscher van Burger Initiatief vraagt zich af, welke opdracht de verkeersregelaars, die op de rotonde geposteerd zijn, precies hebben en of zij een bijdrage kunnen leveren aan het zo optimaal mogelijk doorstromen van het verkeer. "Of past dit niet in hun opdracht?"

Ook wil hij weten, hoe de afstemming is van de verschillende verkeersmaatregelen als verkeerslichten en verkeersregelaars vanaf de A30 gezien tot aan het grote kruispunt bij de Veluwehal en andersom. "Zijn hier nog maatregelen op elkaar af te stemmen zodat de doorstroom verder geoptimaliseerd wordt?"

Lasscher denkt, dat het mogelijk is, de oostelijke omleidingsroute beter bekend te maken bij het publiek. "Als voorbeeld willen u meegeven wat Rijkswaterstaat bij sommige projecten doet: het belonen van reizigers die een andere route nemen. Bent u bereid om een vorm van belonen voor het nemen van een andere route of het mijden van de spits te onderzoeken en eventueel in te voeren?"

Hulpdiensten

Burger Initiatief werpt tot slot de vraag op tafel, of als tijdens de spitsmomenten alles vastloopt, de bereikbaarheid van de wijken de Vaarst en Vliegersveld voor de hulpdiensten gewaarborgd is. "Is er samen met de hulpdiensten een scenario met alternatieve aanrijroutes bij een calamiteit opgesteld? Als er geen scenario met alternatieve routes is opgesteld, bent u dan bereid om samen met de hulpdiensten hier een scenario voor uit te werken?"