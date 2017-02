EDE - Op initiatief van kinderartsen in Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot voedingsonderzoek bij te vroeg geboren kinderen gestart, in samenwerking met het VUMC en de WUR. Het onderzoek heet heel toepasselijk SPOON (lepel)-studie, dit staat voor: Solid food in Preterm infants and the effect On Obesity in the Netherlands. Wetenschappers onderzoeken tijdens deze studie het mogelijke effect dat vaste voeding bij te vroeg geboren kinderen kan hebben op (over)gewicht op latere leeftijd.

Er bestaan tot nu toe geen duidelijke richtlijnen over wanneer ouders het beste kunnen starten met het geven van de eerste hapjes vaste voeding (bijvoorbeeld groentehapjes) bij kinderen die te vroeg zijn geboren. Het doel van het onderzoek is om kennis op te doen over de korte- en lange termijn effecten van het moment waarop vaste voeding is gestart. De onderzoekers bekijken de effecten van vroeg of laat starten met de eerste hapjes en of dit de mogelijke aanleiding kan zijn tot overgewicht op tweejarige leeftijd.

Twee groepen

In het onderzoek worden te vroeg geboren kinderen, van wie de ouders willen deelnemen, door middel van loting in twee groepen verdeeld. Eén groep begint 12 weken na de uitgerekende datum met de eerste hapjes en de andere groep begint 17 weken na de uitgerekende datum. De onderzoekers volgen deze kinderen twee jaar lang in onder andere lengte- en gewichtstoename. Daarnaast nemen ze verschillende vragenlijsten af over bijvoorbeeld eetgedrag en kwaliteit van leven.

Optimale tijd

Als alle deelnemende kinderen twee jaar gevolgd zijn, bestuderen de onderzoekers de verzamelde informatie. Zij hopen nieuwe kennis en inzichten op te doen, zodat zij hiermee een onderbouwd advies kunnen geven over het moment van starten met vaste voeding bij te vroeg geboren kinderen.

Landelijk

De SPOON-studie is een groot onderzoek dat plaatsvindt in 12 Nederlandse ziekenhuizen. Naast Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn dit: Amphia ziekenhuis, Flevoziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Meander Medisch Centrum, Medisch Spectrum Twente, OLVG Oost en OLVG West, Rijnstate, Tergooi en VieCuri. In totaal zullen ongeveer 600 kinderen meedoen.