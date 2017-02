Sportief in Barneveld: Ouderen houden de spieren soepel

Zorgorganisatie Norschoten in Barneveld verzorgt voor haar cliënten diverse beweegactiviteiten. Eén daarvan is de groep, die elke week op donderdagochtend oefeningen doet onder leiding van welzijnsbegeleider José Meinten. Misschien wel geen officiële sport, en elk competitie-element ontbreekt, maar de deelnemers spannen zich behoorlijk in.



Door Leo Polhuys

BARNEVELD – Drie oudere heren en evenzoveel vrouwen zitten in een kring terwijl José een grote bal naar ieder van hen gooit. De bedoeling is dat ze de bal teruggooien. ,,Goed zo! '' moedigt José de bejaarde sportievelingen aan. ,,Wat zullen jullie een spierballen krijgen!''

Elkaar de bal toespelen

Een andere oefening bestaat er uit dat de deelnemers een bal naar elkaar werpen. ,,Hou je knieën bij elkaar, dan kun je meer kracht zetten'' adviseert een mevrouw haar buurman. Het advies werkt. De bal komt goed over. Even later volgen andere oefeningen, met een klein balletje en een parachute die hooggehouden moet worden. In het midden zit een gat waar een bal doorheen wordt gegooid. José kruipt onder het dundoek om de bal op te rapen als hij door het gat op de grond is gevallen.

Dansen

Later wordt er nog gezellig gedanst op de tonen van een wals en dan is de beweegochtend afgelopen.

,,Alle oefeningen hebben als doel om de cliënten, die kampen met geheugenproblemen, actief te houden en zoveel mogelijk te laten bewegen,'' zegt José, die wordt geholpen door de vrijwilligers Peter Jacobs en Riet van de Berg.