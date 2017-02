Jarige van de Week: Sander van der Toorn

"Sander, mijn stoere man, en onze sportieve papa werd dit jaar al weer 42", laat Corine van der Toorn de redactie weten. "Ondanks dat deze vos wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken, willen wij hem graag aanmelden als jarige van de week."

Sander is, ondanks zijn leeftijd, momenteel bezig met een nieuwe opleiding, namelijk de verzorgende IG in een verzorgingshuis. Een studie die veel tijd kost, maar het is voor een goed doel. Hij zorgt graag voor iedereen, zowel op zijn werk als op privé gebied. Als papa vrij heeft van school en werk, gaat hij altijd leuke dingen met ons doen, melden Willemijn en Anthonie. "Op wintersport, fietsen, hutten bouwen, op vakantie gaan, kortom papa is een druk baasje. Ook mag papa graag wintersporten, op ski 's of op de langlauflatten, het kan hem niet gek genoeg zijn!"



Ronny van Deelen is een sportieve jarige. Zondag werd hij 11 jaar. In zijn vrije tijd is hij graag op de fietscrossbaan van de Flying Bikes in Kootwijkerbroek te vinden. Op zijn verlanglijstje staat dan ook een nieuwe helm ;-) Binnenkort heeft hij nog een feestje. Dan gaat meester Mathijs trouwen. Groep 7 en 8 van de basisschool De Bron in Stroe mogen de hele dag mee. Dat is natuurlijk erg leuk!



Vandaag hoopt Hans Jansen 60 jaar te worden. Een 'bouwer en verhuizer' in het onderwijs: Na eerst dorpsleerkracht in Zuid-Holland te zijn, gaat de reis naar Flakkee, waar kleuterschool en lagere school een basisschool moet worden. In Overijssel moet een oud schoolgebouw wijken voor een nieuw schoolgebouw. Dat betekent bouwvergaderingen bijwonen en verhuisplannen maken.

Uitbreiding van een school in Noord-Brabant is ook een uitdaging. Dus maar weer bouwen!

En een kijkje nemen bij het voortgezet onderwijs in een stad als Rotterdam betekent verhuizen in het onderwijs naar een andere leeftijdsgroep.

Daarna volgen 2 fusies van 2 basisscholen in 2 verschillende gemeenten in de provincie Gelderland.

Nu is deze man werkzaam op een voormalig eiland in de Noordoostpolder, waar extra zorg wordt geboden aan kinderen met een beperking.

Deze 'bouwer' willen we op deze speciale verjaardag heel graag in het zonnetje zetten, zo zijn familie. "Wat een inzet!"