Oehoe: Nooit genoeg politie

Er zal nóóit genoeg politie zijn. Nu wordt er weer geroepen, dat de politie verkeershufters staande moet gaan houden. Natuurlijk, maar hoeveel menskracht gaat dat kosten?

Jullie kunnen gewoon niet kiezen. Jullie politici bepalen op een achternamiddag, dat opium 'echt niet meer kan' en nu zitten jullie in een wereldwijde 'war on drugs', die mensen, tijd en materiaal verteert en niet te winnen is.

Natuurlijk is kinderporno een afschuwelijke zaak, maar als je een vrij internet wilt, is het dweilen met de kraan open - hoeveel agenten er ook de hele dag achter een beeldschermpje gaan zitten.

Jullie willen gewoon van alle walletjes eten. Het is gemakkelijk om te verklaren, dat alles voor de rechter 'wettig en overtuigend' bewezen moet worden, maar wie denkt aan de consequenties? Iets bewijzen vergt gewoon veel tijd en kost dus geld. Hoe wil je überhaupt bewijzen, dat iemand een aanslag op Rotterdam-Centraal wil plegen zolang hij dat nog niet heeft gedáán?

En hoe wil je dat voorkomen, als de politie met één hand op de rug moet vechten? Hoe vind je één malariamug in een zwerm nuttige honingproducerende bijen?

Zeker niet met een inreisverbod. Dat kost niks, maar helpt ook niks. Je schiet met hagel. Je raakt van alles, behalve die mug.

En als er dan iemand met praktische ideeën komt zoals camera's en enkelbanden - beslist geen wonderolie, maar tenminste tijdsbesparend - dan komen jullie weer jeremiëren over de privacy!

Jullie zullen toch echt prioriteiten moeten stellen. Je zult nooit alle denkbare taken met agenten kunnen afdekken, maar daarnaast kunnen jullie ook niet ontkomen aan inleveren. Niet alleen van belastinggeld, maar ook van privacy en zelfbeschikking. Je kunt de keukendeur niet open laten staan, je moet als meisje in een groep naar de binnenstad van Amersfoort... Je moet je laten filmen als je op het station in je neus staat te peuteren. En ernstiger dan dat: je zult ook daders moeten verwijderen in plaats van ze steeds weer nieuwe kansen geven. Nee, niet het hoekje om; daarvoor worden er veel te veel fouten gemaakt. Maar opsluiting kan wel én moet bij fouten ook makkelijk weer teruggedraaid kunnen worden.