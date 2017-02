De dokter komt voor beren en poppen

TERSCHUUR - Knuffelberen met gebroken pootjes of slechtziende poppen? Geen traantjes, want de Poppen- en Berendokter staat klaar met kraaltjes en lapjes stof om zieken van deze pijntjes af te helpen. Zo ook op woensdag 15 februari 2017, als deze creatieve dokter weer een bezoek brengt aan het Oude Ambachten & Speelgoed Museum te Terschuur. En iedereen in het bezit van een oude en/of versleten pop of beer kan deze dag tussen 11.00 en 16.00 langskomen voor een heus poppen en/of beren consult bij deze dokter. Ook erg makkelijk bij deze dokter, een afspraak maken is niet nodig. Entreebewijs verplicht m.u.v. eerder gebrachte poppen ophalen. Voor meer informatie: 0342-462060 of www.ambachtenmuseum.nl

Naast de Poppen- en Berendokter is het gehele museum gewoon te bezichtigen die dag. Dus ook genieten van de 160 oude ambachten, speurtocht, was en strijk expositie, speelgoedmuseum en het buitenmuseum zelf is gewoon mogelijk!

Het geheel rolstoelvriendelijke museum ligt aan de Rijksweg 87 in Terschuur (Gem. Barneveld). Per bus goed bereikbaar vanuit Apeldoorn en Amersfoort (lijn 102) en via de A1, afslag 15 en via de A30, helemaal uitrijden.

Open: Di t/m Za 10.00-17.00 u. / Zo 11.00 - 17.00 uur.