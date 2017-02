Barneveld wordt gelukkiger van Guido Weijers!

BARNEVELD - Op 16 februari staat Guido Weijers met zijn Masterclass Geluk in het Schaffelaartheater om Barneveld gelukkiger te maken. Hij vertelt, dat hij bijzondere herinneringen heeft aan Barneveld.

Guido Weijers presenteert een theatercollege over geluk. We worden doodgegooid met zelfhulpboeken over 'geluk', 'wetten voor succes' en 'hoe het optimale uit je leven te halen'. Als reactie daarop komt Guido Weijers met een Masterclass Geluk op geheel eigen wijze Barneveld gelukkiger maken.

Guido: "Ik wil met dit theatercollege een vrolijk alternatief zijn voor alle nonsens en kolder die je overal leest en hoort. Want er is veel onzin te koop in de geluksindustrie. Ik heb daarom voor dit theatercollege Masterclasses gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, ik heb in Bhutan het Bruto Nationaal Geluk onderzocht en op TEDx gesproken over The Pursuit of Happiness. Ik wil Barneveld wel iets te vertellen hebben natuurlijk."

"M'n reguliere voorstellingen zijn hier altijd een feest. Ik heb ook goede herinneringen aan Barneveld. M'n eerste echte vriendin kwam hier vandaan, maar dat was nog in de tijd dat de A30 pas net af was."

Rustiger

"Iedereen die mij eerder in het theater heeft gezien, kent ook m'n filosofische, iets rustigere kant. Deze keer is die onderbouwd met wetenschap in plats van grappen. Het is ook goed om te vermelden dat het echt geen cabaretshow is, maar een soort theatercollege. Zoals Freek Vonk spreekt over dieren en Andre Kuipers over de ruimte, zo spreek ik nu over het onderwerp geluk. Een soort hoorcollege, maar dan met een hele vrolijke leraar. De try-outs waren erg gezellig. In een kleine twee uur komen tips en tricks voorbij, die een weg vrijmaken naar maximaal geluk. En het allerbelangrijkste; We hebben al daadwerkelijk kunnen meten dat het publiek een stuk gelukkiger naar huis gaat! Hoe leuk is dat?! Er zijn nog kaarten, tenminste als je geluk hebt", lacht Weijers.

Guido Weijers is met z'n Masterclass Geluk is te zien op donderdag 16 februari in het Schaffelaartheater te Barneveld. Kaarten via: www.schaffelaartheater.nl