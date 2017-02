De winter is weer even terug in Barneveld. Voor het echte werk moet je in Groningen of Westfalen zijn en nog verder naar het noordoosten is het echt ijzig koud, maar de Barneveldse werkers en scholieren werden vanmorgen met een toch wel hier en daar glibberig laagje poedersuiker verrast. Bram van den Heuvel maakte deze impressie.