Oranjevereniging blij met extraatje

VOORTHUIZEN - De Oranjevereniging in Voorthuizen is blij met het extraatje van de gemeente, dat de vereniging dit jaar krijgt omdat koning Willem-Alexander dit jaar Abraham ziet. Dat laat ze op Facebook weten.

De Oranjeverenging Voorthuizen heeft ongeveer 1600 donateurs, die een jaarlijkse bijdrage afdragen. ,,Verder houden we wat over aan de kermis, aan het Oogstfeest en vorig jaar ook aan het Oktoberfest. Bovendien maken we ieder jaar een advertentieboekje. Zo is het sprokkelen voor ons'', zo voorzitter Jan van Donkersgoed.

De festiviteiten in Voorthuizen beginnen op woensdagavond 26 april, met de Koningsnacht. Dan treden de Verruckte DJ, Memphis Maniacs en Ronnie Ruysdael en de Rakkers op. Nieuw op Koningsdag wordt de DJ Contest. De winnaar daarvan mag in 2018 het voorprogramma van de Koningsnacht verzorgen. Dat wordt een extra speciale editie, want de Oranjevereniging Voorthuizen bestaat dan negentig jaar.

"Wanneer u lid wordt van de Oranjevereniging Voorthuizen steunt u het werk van onze vereniging en heeft u vrije toegang tot alle programma's."

Prijzen:

Gezins e-ticket € 18,00 (+ kinderen tot en met 15 jaar, vanaf 16 jaar dient men zelf lid te worden)

Individuele e-ticket € 18,00 (vanaf 16 jaar)

Donateur € 5,00 (vanaf 16 jaar), dit geeft enkel toegang tot het middagprogramma (12.00 t/m 17.00 uur)

Wilt u lid worden van de Oranjevereniging of een adres wijziging doorgeven, stuur dan een e-mail naar info@oranjeverenigingvoorthuizen.nl.