Barneveld start aanbesteding voor duurzame energie

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft het startsein gegeven voor de inkoop van duurzame energie. Barneveld start hiervoor met 12 andere Veluwse gemeenten in het samenwerkingsverband Regio Noord Veluwe (RNV) de aanbesteding.



"Barneveld werkt hard aan een duurzame toekomst. We willen zorgvuldig met onze aarde omgaan. Dit willen we bereiken door samen met inwoners en ondernemers in te zetten op energie besparen en duurzaamheid. Als gemeente willen we daarin ook een voorbeeld zijn", vertelt wethouder milieu Didi Dorrestijn-Taal. "Nu we voor de komende jaren moeten beslissen waar we onze energie gaan inkopen, hebben we gezegd dat we gaan voor duurzame energie. Om de duurzame energie productie in Nederland te stimuleren, zien wij het liefst dat een flink aandeel duurzame elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd."