Hoogste punt voor 30 koopwoningen en betaalbare huurwoningen

ZWARTEBROEK - Vandaag werd stilgestaan bij het hoogste punt van de nieuwbouw van 30 sociale huur- en koopwoningen aan de Domeinenveenweg in Zwartebroek. De tweeëntwintig betaalbare eengezinswoningen en acht twee-onder-één-kapwoningen van het project Het Domein zijn wind- en waterdicht. Woningstichting Barneveld en De Bunte Vastgoed Oost BV uit Ede trakteerden de werknemers van bouwbedrijf Van Grootheest uit Ede traditiegetrouw op friet en fris. De toekomstige bewoners krijgen rond de bouwvak van 2017 de sleutel.

Woningstichting Barneveld ontwikkelt samen met Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen de nieuwbouwwijk Dwarsakker in Zwartebroek waar in totaal 97 nieuwe koop- en huurwoningen worden gerealiseerd. Vorig jaar bundelde Woningstichting Barneveld voor haar plandeel met 39 woningen, de krachten met De Bunte Vastgoed Oost uit Ede. Zij bouwen samen Het Domein.

'Wij richten ons op de bouw en verhuur van tweeëntwintig betaalbare eengezinswoningen. Bijzonder aan deze woningen is de architectuur. Prachtig te zien dat de landelijke uitstraling nu meer en meer werkelijkheid wordt,' aldus Jan Boers, projectleider namens Woningstichting Barneveld.

De Bunte ontwikkelt en verkoopt zeventien vrije sector koopwoningen; acht twee-onder-één-kapwoningen en negen vrijstaande koopwoningen. 'Het Domein is straks een plek waar je prettig, energiezuinig en comfortabel woont in een landelijke sfeer,' vult Wouter van den Top aan namens De Bunte aan.

In september 2016 startte de bouw van Het Domein. Komende periode gaat de aannemer verder met de afwerking binnen en volgt de aanleg van de buitenruimte met parkeerplaatsen en groen. Alle huurwoningen zijn inmiddels verhuurd, grotendeels aan Zwartebroekers. Ook de koopwoningen

uit de eerste fase zijn verkocht.

De verwachte oplevering van de eerste vier (van de negen) vrijstaande woningen van De Bunte in fase één, is in het vierde kwartaal van 2017. Van de laatste vijf vrijstaande woningen is de verkoop begin deze maand gestart.