Levensveranderende samenkomst met Johan Houtman

BARNEVELD – Evangelist Johan Houtman zal zaterdag 18 februari een bezoek brengen aan Barneveld. Hij zal daar een levens veranderende samenkomst verzorgen. Hij gaat momenteel de hele wereld over om met zijn boodschap van redding en verandering, hoop te brengen tot deze wereld. Hij geloofd dat zijn boodschap ook gehoord moet door de Barnevelders en omwonenden.

Tientallen mensen hebben de kracht van God persoonlijk mogen ervaren. Zoals mensen zelf getuigen zijn hun levens door samenkomsten als deze voorgoed veranderd.

Zo zijn er echtparen wiens huwelijk op de klippen dreigde te lopen, maar door de tussenkomst van Gods hulp is hun relatie vernieuwd, versterkt of verfrist.

Anderen getuigen van de kracht van God om los te breken uit verschillende vormen van verslaving of gebondenheden. Weer anderen vertellen over het wonder dat Jezus deed in hun lichaam of geest.

Evangelist Houtman gelooft dat door handoplegging mensen instant genezen kunnen worden. Hij zal aan het eind van de bijeenkomst ook voor de zieken bidden.

De speciale samenkomst met Johan Houtman is voor iedereen toegankelijk en iedereen is van harte welkom. Zaterdag 18 februari 19:30u. in ECBT Event Center Batu Tjapeu op Columbusstraat 76 in Barneveld. Toegang gratis.