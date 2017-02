Stein Fraymans verstilde Passion in Museum Nairac

BARNEVELD - De fototentoonstelling The Passion - van 10 februari tot en met 8 april in Museum Nairac - is een intieme tegenhanger van multimediaspektakel The Passion. Omdat sommige mensen in deze tijd juist behoefte hebben aan kalme meditatie en rust.



The Passion is een serie van veertien fotoprints, waarin kunstenaar Stein Frayman de kijker meeneemt langs de verschillende fasen van de kruisweg van Jezus. Het zijn geen afbeeldingen van mensen, die de passie naspelen, maar een meditatief verhaal in de vorm van landschappen.



Landschappen die de lijdensweg van Jezus verbeelden? Min of meer. Directe aanleiding voor deze serie is een reeks schilderijen van de Nieuw- Zeelandse kunstenaar Colin McCahon, die de kruisgang verbeeldt (Fourteen Stations of the Cross, 1966). McCahon is bekend om zijn krachtige abstracte landschappen en ook zijn kruisgangschilderijen ogen behoorlijk landschappelijk. Dat was voor Frayman reden voor zijn eigen landschappelijke vertaling van de kruisgang. Volgens Frayman gaat het verhaal van de landschappen niet alleen over het lijden van Jezus, maar ook over de mensen, die hij onderweg ontmoette, mensen die hun verhalen deelden van lijden,gepest worden, angst, eenzaamheid maar ook van hoop, liefde en leven.



Stein Frayman werkt en woont in Kootwijkerbroek.