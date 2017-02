Informatieavond over borstkanker

Op de avond over borstkanker geven onder andere de verpleegkundig specialist en verpleegkundig consulent informatie over borstkanker. Foto: Ernst-Jan Brouwer

EDE - Op 22 februari organiseert Ziekenhuis Gelderse Vallei samen met Borstkanker Vereniging Nederland een informatieavond. Het thema van deze avond is 'Stap voor stap meer grip op energie'. Sprekers deze avond zijn diëtist Ilse Scholten en fysiotherapeut Linde van de Worp.

Goede voeding en bewegen zijn belangrijk tijdens en na de behandeling van borstkanker. Maar vaak is het moeilijk om in deze periode de goede keuzes te maken qua voeding en te blijven bewegen. Tijdens de informatieavond geven de diëtist en fysiotherapeut praktische handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Verder zijn er verschillende stands met informatie over onder andere lingerie, haarwerken, reuk- en smaakverandering, mammacare en het Toon Hermanshuis.

De avond is in het auditorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Vanaf 19.00 uur is de inloop in de centrale hal van het ziekenhuis. De toegang is gratis en familie, goede vrienden en buren zijn ook van harte welkom. Men kan zich voor 18 februari aanmelden bij bvn.edewageningen@gmail.com of 06 – 28 54 19 65.

Infotheek

Voor mensen met kanker zijn goede voeding en voldoende bewegen extra belangrijk. De behandeling is dan beter te doorstaan. Bovendien bevorderen bewegen en goede voeding het herstel. Maar ook om kanker te voorkómen is het belangrijk gezond te eten en voldoende te bewegen. De komende weken belicht de infotheek van Ziekenhuis Gelderse Vallei de rol van voeding en bewegen bij borstkanker. Iedereen is van harte welkom in de infotheek. Deze is in de centrale hal van het ziekenhuis.

Wensen

Vanaf half januari tot en met eind maart staat in de infotheek een wensboom. Bezoekers kunnen hierin een kaartje hangen met een wens voor een patiënt met kanker. Iedere week wordt de boom leeggehaald en delen vrijwilligers de kaartjes uit aan patiënten.

Oncologische zorg A.R.T.Z.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt deel uit van de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z). In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.

