In Memoriam Frieda Tahamata-Sapuletej

Woensdag vorige week kwam het onvoorstelbare bericht: Frieda is dinsdagavond met spoed naar het ziekenhuis gebracht en haar toestand is zeer ernstig. Donderdag volgde de boodschap, dat zij die nacht is overleden. De schok is groot, Frieda Tahamata, die lieve vrouw die er altijd was, voor heel veel mensen een soort moeder, waar je op kon bouwen, die is er opeens niet meer. Bij haar uitvaartdienst in de Bethelkerk woensdag reikte burgemeester Asje van Dijk posthuum de Orde van Oranje-Nassau uit. De bedoeling was geweest dat ter gelegenheid van Koningsdag te doen.

Door Judith van den Wildenberg

BARNEVELD - Frieda is bij veel mensen bekend als dé mantelzorger van Welzijn Barneveld. In die functie had zij te maken met allerlei mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of heel erg nodig hebben. En naast dat zij die steun met anderen organiseerde, gaf zij zelf met haar luisterend oor, haar uitnodigende houding en ondersteunende glimlach de ander zoveel steun. Want begrip voor je situatie, iemand die echt naar je luistert, dat is zo belangrijk en Frieda deed dat gewoon. Zo was haar natuur.

Eerst de anderen

Dat deed ze als professional, maar ook in haar vriendschappen. Niets was zo leuk als Frieda onverwacht tegenkomen en dan haar stralende lach zien opbloeien als ze je herkende. Frieda zag de ander staan. Had altijd tijd voor je en gaf je het gevoel dat je belangrijk was. En dat terwijl ze zelf zo bescheiden was. Het was geen vrouw die op de voorgrond trad, die per se haar verhaal kwijt moest. Nee, eerst de ander en dan zij pas.

Haar grote betrokkenheid bij de maatschappij kwam overal tot uiting. Maar vooral natuurlijk binnen de Molukse gemeenschap. Ook daar was zij die moeder, de wijzere oudere die met hart en ziel zich inzette voor de gemeenschap. Ze was één van de drijvende krachten achter de komst van Rumah Maluku, een woonzorgcomplex voor Molukse ouderen in Barneveld. En met succes, want in 2012 is dit huis geopend. Ze was actief bij de Molukse Christen Vrouwenvereniging PIKIM, inhoudelijk, maar ook was ze altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Zo zag je haar bij allerlei gelegenheden met lekkere Molukse hapjes om te verkopen. Want koken, dat kon ze als de beste. Ook als Rotarylid stak ze haar handen uit de mouwen en was zo een meer dan gewaardeerd lid.

Verbinder

Waar je haar ook tegen kwam, ze was blij om je te zien. Ze viel op door haar eigen bescheidenheid, terwijl ze zoveel deed voor de gemeenschap. Maar daar liet ze zich nooit op voorstaan. Met haar verliezen we een verbinder bij uitstek, iemand die op haar eigen wijze rustig, maar wel met enorm doorzettingsvermogen, vocht voor die mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken. En die stralende uitnodigende lach, die zullen we in onze harten meedragen.