Partnercursus autisme in Barneveld

BARNEVELD - MEE Veluwe organiseert een partnercursus autisme voor mensen, die samenleven met een partner met een stoornis in het autistisch spectrum. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten waarin verschillende thema's aan bod komen en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De cursus start op maandagavond 13 maart in het gebouw van Welzijn Barneveld.

Samenleven met een partner met een stoornis in het autistisch spectrum is niet altijd makkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Bij veel partners is er behoefte aan informatie, ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen. Het doel van de cursus is om te voorkomen dat partners zelf klachten ontwikkelen. Thema's die aan de orde komen zijn o.a. psycho-educatie autisme, communicatie en autisme, denken-voelen-doen en goede zorg voor jezelf. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten die om de week op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur plaats vinden in het gebouw van Welzijn Barneveld, Wilhelminastraat 12 in Barneveld. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden

De cursus wordt begeleid door consulenten van MEE Veluwe. Aanmelden kan bij MEE Veluwe telefonisch via 06-21523874 of door een e-mail te sturen naar sowina.alkemade@meeveluwe.nl.