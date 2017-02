Koters & Kidz heeft de mooiste etalage van Barneveld

BARNEVELD - De winnaars van de etalagewedstrijd in Barneveld Centrum zijn: de etalage van Koters & Kidz met kunstenares Ina Cheddie. Zij wint een maand exposeren bij Ward's Art. 'Een compleet plaatje', 'Veel aan gedaan', 'zelfs de ramen zijn in stijl'. zo het oordeel van de publieksjury.

Zaterdag 4 februari was de afsluitende dag van vier weken Kunstetalages Barneveld. De laatste dag waarop belangstellenden de route langs de deelnemende etalages konden lopen.

Dit jaar deden er 35 Barneveldse kunstenaars mee en evenzoveel ondernemers. Producten van de winkeliers en de kunstwerken waren zo voordelig mogelijk opgesteld om bezoekers te prikkelen en te verrassen. Individuele lopers, maar ook groepjes vrienden of familie en schoolklassen hebben de route gelopen.

'Ook dit jaar hebben een aantal ondernemers flink uitgepakt en de prachtigste etalages gemaakt. Regelmatig kwamen er bij ons mensen binnen die kwamen vertellen welk kunstwerk of etalage ze het mooiste vonden en hoezeer ze genoten hadden van de route.' Vertelt Simone Giele van Ward's Art.

Dat er veel belangstelling was is te zien aan het aantal inzendingen voor de mooiste etalage en de klassenworkshop. 'We hebben veel meer inzendingen dan vorig jaar en er waren beduidend meer etalages genomineerd. Wel 21 etalages hebben stemmen van het publiek gehad. Het was dus kennelijk dit jaar moeilijk om te kiezen.'

Uiteindelijk heeft de etalage van Koters & Kidz op het Dijkje gewonnen. Ina Cheddie, de kunstenares die in deze etalage exposeerde, had een prachtig plan gemaakt, waarbij ook de ruiten met kinderliedjes in stijl gebracht werden. Giele heeft namens Kunstetalages Rozemarijn Kuin van Koters & Kidz de wisselkip voor de mooiste etalage overhandigd en voor Ina Cheddie was er een maand exposeren bij Ward's Art.

Overigens heeft Koters & Kidz maar nipt gewonnen, want op een gedeelde tweede plaats met slechts een punt verschil kwamen de etalages van Willeke Baby & Kind met kunstenares Hennie Ansink, Shoeby met Bert Bosch en Juul & Juultje by Noppies met Anneke van Eijndhoven.

Onder de inzenders is een superkip van Lorraine Mac Leod verloot. Deze is gegaan naar Wilma van den Brom.

De zin die door de kinderen bij elkaar gesprokkeld moest worden was 'Jonge kunstenaars bedenken nieuwe kunst'. Groep 5/6 van GBS de Bron is de klas geworden die er met de schilderworkshop van Herna's Atelier van door is gegaan.

'Kunstetalages Barneveld was weer geslaagd te noemen en zal wat ons betreft zeker volgend jaar een vervolg krijgen. Het is een wens van me om het dan iets minder statisch te maken, dus met activiteiten rondom de Kunstetalages. Wat dat gaat worden? Dat blijft nog even een verrassing.'