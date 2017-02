Melspring neemt wellnessdistributeur Interhiva over

BARNEVELD - Interhiva, de grootste Nederlandse distributeur van zwembaden, spa’s en sauna’s, is overgenomen door Melspring International B.V. De overname moet ervoor zorgen dat Interhiva de komende jaren haar positie als marktleider op het gebied van wellness in Europa verder kan verstevigen en uitbouwen.

Interhiva is opgericht in 1975. In vier decennia groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende importeur en distributeur van wellnessproducten. Het assortiment varieert van betaalbare opblaaszwembaden, zwembadaccessoires en zwembadonderhoudsmiddelen tot de meest luxe spa’s, sauna’s en infraroodcabines. Die vinden via onder meer speciaalzaken, winkelketens, webwinkels, groothandels, tuincentra en bouwmarkten hun weg naar consumenten in heel Europa.

Groeiambities Interhiva

Daarnaast ontwerpt, bouwt en installeert Interhiva zelf zwembaden, spa’s, stoombaden en zonne-apparatuur bij onder meer hotels, recreatieparken, wellnesscenters en particulieren. Er werken 22 medewerkers bij het in Barneveld gevestigde bedrijf, dat stevige groeiambities heeft. “De wellnessmarkt zit na de crisisjaren weer in de lift. Om de nieuwe marktkansen volledig te benutten zochten we een sterke partner met een internationale focus. Die partner hebben we in Melspring gevonden”, licht directeur-eigenaar Ton van Huis toe.

Aanvullende programma’s

Melspring is een gerenommeerde leverancier van zwembadreinigingsproducten. Het bedrijf uit Velp is bekend van onder meer de merken Melpool, Pool Power, JardiPool en Melclorite. “Onze programma’s vullen elkaar perfect aan en er is al jarenlang nauw contact tussen beide bedrijven. Ik heb dan ook alle vertrouwen in deze samenwerking. Interhiva is bij Melspring in goede handen”, zegt Van Huis.

Overige activiteiten Melspring

Melspring - dat deel uitmaakt van de Franse beursgenoteerde Olmix Group - heeft naast haar zwembadtak nog een aantal kernactiviteiten. Zo produceert het bedrijf producten voor (afval)waterbehandeling, slibontwatering en geurbestrijding. Daarnaast brengt het ecologische producten op de markt voor landbouwers, tuinbouwers en beheerders van golfbanen, sportvelden en openbaar groen. De overname van Interhiva past in de groeistrategie van Melspring en de Olmix Group en sluit aan bij de missie van beide bedrijven om ons waterverbruik en onze voedselproductie te verduurzamen.

Behoud van werkgelegenheid

Interhiva blijft onder haar eigen naam opereren vanuit de vestiging in Barneveld. Alle huidige medewerkers behouden hun baan. Ton van Huis vertrekt als DGA bij het bedrijf dat hij 17 jaar geleid heeft. Hij blijft als adviseur verbonden aan Interhiva. De komende maanden worden de wellnessgerelateerde activiteiten van Interhiva en Melspring samengevoegd. De leiding van Interhiva komt in handen van het management, terwijl Jean-Marie Bocher en Johannes Tuinhof van Melspring de directie gaan voeren.