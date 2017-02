TV  Gelderland  op bezoek bij Gered Gereedschap

NIJKERK - In de werkplaats van Gered Gereedschap Nijkerk ( GGN ) heeft TV Gelderland opnamen gemaakt voor het programma "Gelderland helpt" .Het doel van het programma is om vraag én aanbod uit Gelderland samen te brengen en elkaar zo te verbinden en te helpen. Iets vragen of juist geven, het kan van alles zijn. Zoekt men al tijden naar een bepaald boek of gezelschap om samen mee te koken? Eenmalige vragen of juist oproepen voor langere tijd; alles kan bij Gelderland helpt. Het oude gereedschap dat GGN inzamelt, wordt zo gered uit de afvalberg die wordt vernietigd.

Presentatrice Sonja Booms laat in het TV - programma zien wat voor gereedschap Gered Gereedschap zoekt. Ook laten werkplaatsmedewerkers zien hoe het gereedschap wordt opgeknapt en geschikt gemaakt wordt voor het gebruik door mensen in ontwikkelingslanden of rampgebieden.

Met het gereedschap kunnen mensen proberen zich een bestaan op te bouwen. Verder is het zo leuk dat de uitzending , indien die gemist wordt, kan terugzien op het TV Gelderland You Tube kanaal. Op de website van TV Gelderland helpt en Gered Gereedschap Nijkerk is nog aanvullende informatie verkrijgbaar. De uitzending is op zondag 12 febr. om 17.20 uur.