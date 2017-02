Trefpoint treft de goede toon

VOORTHUIZEN - Leuke afsluiting van de week in 'Trefpoint' Voorthuizen, meldt Be Active op Facebook. 35 Kinderen hebben zich vermaakt met sieraden maken en gamen! Be Active wenst een " fijn weekend allemaal en veel plezier met sporten en bewegen!"

In Voorthuizen staat, achter dorpshuis 't Trefpunt, Jeugdsoos Trefpoint. Een gezellige plek waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten in hun vrije tijd.

In Jeugdsoos Trefpoint kunnen jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar elkaar ontmoeten en in een ongedwongen sfeer hun vrije tijd invullen. Er staan lekkere banken waar ze gezellig kunnen kletsen of een kopje koffie of thee drinken met elkaar. Een jongerenwerker, stagiaires en/of vrijwilligers zijn altijd aanwezig voor begeleiding, toezicht, een gesprekje, een lolletje, of mee te doen met een van de activiteiten.