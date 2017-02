Maaltijd met vrienden

BARNEVELD - Het is vrijdagmiddag 10 februari om een uur of vijf een drukte van belang in Neboplus. De vriendengroep van oud plaatsgenoot Areke Wigmans maakt voor 75 gasten een heus driegangenmenu gereed. De tafels in het restaurant worden voorzien van placemats, menukaarten en een bloemetje. De keuken van Neboplus kan de enthousiaste kookploeg nauwelijks herbergen. En in de bijkeuken staan 2 mannen met blozende wangen de afwasmachines in en dan weer uit te ruimen.

Door Cok den Breejen

De vriendengroep heeft thuis het eten zo veel mogelijk voorbereid en in Nebo zijn er kookplaten om het allemaal weer op te warmen. Er zijn binnen de groep natuurtalenten aanwezig op het gebied van koken, bakken en braden. Maar om het eten voor zoveel gasten snel, smakelijk en aantrekkelijk op te dienen, vergt ook nog een gedegen organisatie.

De gasten kunnen kiezen uit twee soorten soep en daarna uit twee hoofdgerechten. Tot besluit is er een uitgebreid dessertbuffet, met onder andere bitterkoekjes pudding en kwarktaarten. De deelnemers zijn unaniem enthousiast over de heerlijke gerechten en de geweldige sfeer.

De vriendengroep van Areke Wigmans spant zich in om geld bij elkaar te sprokkelen voor de opvang van zigeunerkinderen in Roemenië. Zo'n dertien jaar geleden viel het Areke op dat de meeste zigeunerkinderen niet naar school gaan. Dit betekent dat zij, eenmaal volwassen, geen bestaan kunnen opbouwen. Weer zou dan een generatie verloren gaan in bittere armoede, bedelen en stelen. Met het Roemeense predikantenechtpaar Szabo is Areke in 2004 begonnen met de opvang van 12 kinderen in een oud onderkomen. Momenteel ontvangt Areke in een speciaal, voor dit doel ingericht huis, ruim 70 kinderen 's middags van 12 tot 18 uur voor naschoolse opvang. De kinderen starten met verzorging en eten, waarna ze begeleid worden met het maken van het huiswerk. Tussendoor is er gelegenheid voor spel en wordt er verteld over de Heere Jezus. De resultaten zijn fantastisch, kinderen leren niet alleen lezen en schrijven, maar ze leren ook de liefde van de Heere Jezus en dat heeft weer een positieve invloed op het hele gezin. Areke heeft inmiddels een team waarmee zij samen het hele project gaande houdt, deels betaalde krachten. De meesten zijn bij het onderwijs betrokken maar daarnaast is er ook een kok en een conciërge werkzaam.

In het zigeunergedeelte van het dorp niet ver van de naschoolse opvang worden kerkdiensten gehouden. De gemeente groeit enorm en het is hartverwarmend om te zien dat hun hart verandert wanneer ze Jezus Christus aannemen. De gemeente groeide zodanig dat een eigen kerkje noodzakelijk werd. Er komen nu elke zondag ruim honderd zigeuners samen om het evangelie horen.

Geen wonder dat de vriendengroep van Areke zeer gemotiveerd is om dit prachtige werk te ondersteunen.