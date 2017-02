Lezing met dr. David Portowicz in Barneveld

BARNEVELD - Op dinsdag 21 februari is er in Barneveld een lezing met rabbijn David Portowicz uit Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De boodschap van Poerim voor de wereld van vandaag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Christenen voor Israël en vindt plaats in de Bethelkerk, Groen van Prinstererlaan 2 in Barneveld. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Veel religieuze Joden zien een opmerkelijke parallel tussen de speech van Netanyahu voor het Congres vorig jaar en de moedige stap van koningin Esther om tot de koning te naderen. Netanyahu trotseerde president Obama zoals Esther voor koning Ahasveros dat deed om zijn volk te redden van de grote dreiging uit Iran. Van Haman, de Jodenhater in het Bijbelboek Ester wordt gezegd, dat hij een afstammeling is van Agag, de koning van de Amalekieten. In Exodus 17:16 staat dat de strijd tegen Amalek zal duren van geslacht op geslacht. Volgens de Joodse traditie staat Amalek symbool voor de vijand van het Joodse volk in iedere generatie. En er dienen zich weer veel Amalekieten aan in onze tijd.

Achtergrond spreker

Rabbijn Dr. David Portowicz is geboren in Amerika en studeerde af aan de Universiteit in St. Louis. In Israël was hij directeur van het Joods Gemeenschap Centrum in Jaffa. In die plaats richtte hij het Jaffa Instituut op in 1982. Sindsdien is hij voorzitter van deze stichting. Het Jaffa Instituut voorziet al 35 jaar in een grote behoefte aan begeleiding en scholing aan duizenden kansarme kinderen in Israël. Oorspronkelijk lag de focus vooral op onderwijs, maar door de jaren heen zijn er allerlei nieuwe takken van werk bijgekomen zoals, naschoolse opvang, huizen voor verwaarloosde en misbruikte kinderen, trainingsprogramma's voor werkloze vrouwen, gaarkeuken en voedsel distributie.