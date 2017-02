Koffie met geschiedenis in De Garve

BARNEVELD - Het was weer gezellig bij het koffie drinken in wijkgebouw de Garve vrijdag! De volgende keer, 9 maart, staat de geschiedenis van de wijk Norschoten centraal. De hele buurt is welkom!

Elke tweede donderdag van de maand van 10.00-11.30 uur is er open inloop in de Garve. Men kan terecht voor een praatje, een spelletje of iets creatiefs. Elke laatste vrijdagavond van de maand is er een open maaltijd (18.00-19.30 uur), kosten: naar draagkracht.

Contact: De Garve, Lange Voren 86, Barneveld | Info: samenetenindegarve@gmail.com