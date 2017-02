Nederland Doet het ook in Voorthuizen

VOORTHUIZEN - Nieuw Avondrust in Voorthuizen is zaterdag 11 maart a.s. de plaats waar je een paar uur je schoonmaaktalent kunt uitleven. De bewoners hebben een aantal (schoonmaak) werkzaamheden (zoals groene aanslag van balkons, ramen lappen en bloembakken repareren etc.) opgegeven die ze zo graag gedaan zouden willen hebben. Naast familie, kinderen en kennissen is een ieder die eens iets voor zijn medemens wil doen van harte welkom. Van 10:00 tot 12:00 uur willen we met elkaar aan de slag. We sluiten om 12:15 uur af, zowel voor u als schoonmaakhulp en de bewoners, met een heerlijke stamppotmaaltijd.

Graag ziet de Cliënten Raad van Nieuw Avondrust uw aanmelding vóór 24 februari a.s. per mail leeuwis6@xs4all.nl geef ook even op met hoeveel personen je komt en mee eet. En neem schoonmaakspullen mee s.v.p. (emmer, zeem, etc.)