Dominee-effect: Geloven in het 'midden'

Er is geen kant te kiezen

Ze maken ons wat wijs

Ze praten over zwart en wit

Maar wijsheid is vaak grijs

De een sterft voor een God

Die de ander dood verklaart

Alsof wij zijn vergeten

Dat het midden nog bestaat

Maar ik geloof

Ik geloof

Dat het midden bestaat

Stef Bos – 'Het Midden'

Bovenstaande tekst is van Stef Bos. Hij pleit voor de waarde van het midden, voor de nuance.

Niet echt hip in onze tijd. Amerika wordt geleid wordt door een CEO die niet al te genuanceerd is. In ons eigen land vergroten politieke partijen de onderlinge verschillen uit, want je wilt duidelijk laten zien wat je visie als. Als bedrijf moet je in één zin kunnen zeggen waar je voor staat; geen vage formuleringen, maar een helder statement. Ook in de kerk klinkt de roep om helderheid. Geen 'enerzijds – anderzijds', maar duidelijke taal. Je moet bij voorkeur in een oneliner je visie kunnen verwoorden.

Ik wil juist pleiten voor de waarde van het 'midden'. We mogen staan voor de nuance, omdat daarin ruimte ontstaat om de ander te ontmoeten en te leren kennen. Gelet op de uitspraken van de Jongerenraad van Barneveld – over clashes zijn tussen 'boeren', 'moslims' en 'refo's' – ook in onze gemeente niet onbelangrijk.



Staan voor het midden is geen zwaktebod, geen softe aanpak. Het midden is niet grijs, het is een kleurrijke kring van mensen die elkaar ontmoeten. Elkaar écht ontmoeten vergt moed. Wanneer je op één lijn zit, valt het wel mee, maar het kan ook botsen en vervreemding oproepen. De 'nuance' leert mij mezelf te relativeren en oog te krijgen voor de wijsheid (of de 'domheid') van de ander. Met als radicale kern: de onvervreemdbare waarde van de mens tegenover of naast mij. Waar de waarde van de ander ontkend of met voeten getreden wordt, klinkt de radicale stem van het Evangelie: "Heb je naaste lief als jezelf", zelfs als het je vijand is.

Ik geloof in het 'midden'. Waarom? Omdat ik mij – met al mijn kwaliteiten en beperkingen – gekend weet door de Ene. Hoe sterk mijn verlangen naar helderheid misschien ook is, ik kan mezelf als mens niet eens in een 'oneliner' samenvatten. Laat staan dat ik een ander zou doorgronden. Gods radicale liefde heeft mij als wispelturig en dubbelhartig mens op het oog.

Die harde kern van Gods onvoorwaardelijke liefde roept mij op de blik naar buiten te richten, de bereidheid te hebben mijn eigen mening even op te schorten, de pas op de plaats te maken om de inbreng van de ander te wegen en op waarde te schatten. Want ook hij/zij is een mens geliefd door God.

Kortom, geef mij maar de nuance boven de heldere 'oneliner'! Een verademing in een hectische en haastige wereld.