Oehoe: SGP als alternatief voor PVV

De SGP zet Barneveld op de kaart. De reformatorische partij trapte haar verkiezingscampagne niet af in Utrecht, Amersfoort of Apeldoorn, maar in Barneveld. Een logische plek waarschijnlijk, want de trouwe aanhang zit ten noordoosten en ten zuidwesten van een front, waarvan Barneveld het centrum is. Echt nat zal Nederland van dat front niet worden, maar je weet het niet. De SGP is ook zeer kritisch over de islam in Nederland, maar maakt meer kans dan Wilders om straks ook invloed te hebben in Den Haag.

Die zou zich rot schrikken, als hij regeren moest. Hij heeft niet eens ministers, een gevolg van het feit, dat Wilders zijn PVV nooit structuur heeft willen geven. Zonder afdelingen, wethouders en dergelijke kun je geen mensen klaarstomen voor zo'n ambt. Wat er gebeurt als je zomaar van her en der mensen zonder politieke en bestuurlijke ervaring minister maakt, hebben we gezien aan de kortstondige regeringsdeelname van de partij van Pim Fortuyn.

Wilders weet ook wel, dat Nederland niet meer op eigen benen kan staan en dat wat hij veranderen wil, in Brussel moet gebeuren, niet in Den Haag. Niet voor niets zoekt hij contact met andere rechtse leiders, niet om de Europese Unie op te heffen, maar juist om er een 'Fort Europa' van te maken. Met heel veel verschillende vlaggen op de muren en op de mouwen van de soldaten, dat wel.

Wilders rekent erop, dat hij vanaf de zijlijn invloed zat heeft. Hij is ook werkelijk geen roepende in de woestijn. Schoorvoetend hebben zelfs de partijen links van het midden hun illusies ingeleverd.

De betere wereld, waarvan ze dachten, dat hij er al bijna was, is er nog lang niet. Daar had Geert - helaas - toch gelijk in.

Wie weet zullen Wilders, Petry en Le Pen de geschiedenis ingaan als degene, die de politiek hebben bevrijd van de loodzware last van het idealisme van 1968. Wie weet worden ze ook wel doodgezwegen, want de overwinning kent altijd vele vaders. Voor Rutte, Merkel en Macron is 'Europe first!' straks zo vanzelfsprekend, als was het nooit anders geweest. Ook Mozes was het niet vergund om zelf het beloofde land te betreden. Geen Torentje, geen Kanzleramt of Elysée dus voor 'nieuw rechts'. Zo gaan die dingen.