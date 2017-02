Afrikaanse powervrouwen

Schaffelaartheater Barneveld - In 2014 veroverde Abafazi hartverwarmend en zeer succesvol de Nederlandse theaters. Nu komen ze terug met een nieuwe show. Abafazi is Zulu en betekent 'vrouwen'. De tien Zuid-Afrikaanse vrouwen van Abafazi nemen het publiek mee op reis door de muziek en cultuur van Zuid-Afrika. De Afrikaanse drum, de marimba en hun stem zijn de basisinstrumenten. Van oudsher is de Afrikaanse drum een vooral door mannen bespeeld instrument, maar de kleurrijke en energieke Abafazi zetten dat traditionele beeld op zijn kop. Internationale hits van Miriam Makeba en Brenda Fassie passeren de revue, afgewisseld met indrukwekkende drum- en danspartijen en natuurlijk wordt er ook a capella gezongen. Een Afrika-belevenis om nooit te vergeten! Zaterdag 11 maart 2017 / 20.00 uur / € 27,50 / Koninklijke BDU zaal