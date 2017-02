Meerwaarde en ZegersBouw ontmoeten elkaar tijdens eerste bedrijfsbezoek

BARNEVELD - Bijna vijftig enthousiaste en energieke leerlingen van het VMBO 1e jaars Basis/ Kader over de werkvloer; dat vraagt om goede organisatie en coördinatie. Onlangs ontmoetten VMBO school De Meerwaarde uit Barneveld en bouwbedrijf ZegersBouw, met vestigingen in Ede, Arnhem en Doetinchem, elkaar voor een eerste bedrijfsbezoek. Deze vond plaats in het kader van een pilot van de nieuwe dienst Gastlessen, zó geregeld, een initiatief van TechniekTalent.nu. Als locatie van deze ontmoeting opende stichting ReVaBo Oosterbeek, een opleidingsbedrijf voor jongeren in de bouwnijverheid, haar deuren.

Voor Riane Metzke, HRM manager bij ZegersBouw, was het wel even slikken toen er bijna vijftig adrenalinebommetjes uit de bus stapten. "Voor ons was dit bedrijfsbezoek een vuurdoop. Gelukkig had RevaBo al ervaring met deze jonge doelgroep. Samen met hen ontwikkelden we in nauw overleg met de school een op maat gemaakt programma. Daarbij maakten we in de voorbereiding dankbaar gebruik van Gastlessen, zó geregeld. Doelstelling van het programma was om leerlingen van de Meerwaarde heel concreet te laten zien en ervaren wat zij in de toekomst kunnen met hun technische opleiding."

Herkenbare voorbeelden

Het programma startte met een korte presentatie door ReVaBo-directeur Piet Koppelaar. Als voorbeeld van een door Zegers mede gerealiseerd bouwproject liet hij het Schaffelaartheater in Barneveld zien. Voor alle leerlingen een herkenbaar bouwproject waar ze vaak voorbij fietsen. Metzke: "Het theater is een concreet voorbeeld van een mooi bouwproject waar zij wellicht in de toekomst als aannemer, metselaar of timmerman ook een bijdrage aan kunnen leveren. Het was leuk om te zien hoe goed de leerlingen zich samen met hun docent hadden voorbereid. Ze stelden slimme vragen en hadden zich echt verdiept in ons bedrijf en werkveld."

Ook Matthijs Scheer, Programmamanager en docent Techniek op de Meerwaarde was positief verrast over zijn leerlingen: "Via de kennisbank van Gastlessen, zó geregeld kon ik samen met mijn leerlingen veel tips en handige checklists vinden ter voorbereiding. Je merkt dan ook dat het echt gaat leven in de klas en dat het enthousiasme in de aanloop naar het bedrijfsbezoek met de dag groeit. Zo kwamen we allemaal goed beslagen ten ijs."

Parcours van diverse bouwactiviteiten

Tijdens het tweede gedeelte van de ochtend deden de jongens in kleine groepjes een parcours van diverse bouwactiviteiten en spellen. Metselen, een prefab dakpunt in elkaar zetten, stellen met een waterpas, het op gevoel exact op de juiste maat zagen van een houten balkje en een wedstrijdje 'spijkers rammen.' Scheer: "Bij het onderdeel prefab dak kwamen er verschillende vaardigheden van mijn leerlingen naar voren. De een die nog niet zo goed overweg kan met een hamer, de ander die direct de juiste greep heeft. De een die eerst de situatie overziet en gevoel krijgt bij het materiaal, de ander die direct aan de slag wil gaan. Mooi om te zien dat er iemand de leiding neemt." In alle gevallen was er sprake van een groepsdynamiek, voegt Scheer toe. "De jongens werkten als een echt team, samen puzzelen en zoeken naar een oplossing. Dat deden ze heel erg goed, en daar ben ik als docent ook best trots op."

Bedrijven in de regio: "Zet je deuren open"

ZegersBouw, ReVaBo en De Meerwaarde kijken terug op een geslaagd experiment. Metzke: "Ik zou ieder bedrijf in de regio aanraden ook eens leerlingen over de vloer uit te nodigen. Als bedrijf open je de deuren van de toekomst, die van hen én van ons. We komen, vanwege de uitstroom van ouder technisch personeel, in de toekomst handen, voeten en hersenen tekort in de technische branches. Daarom moeten we als sector nu jongeren enthousiast maken voor een baan in de techniek, en het brede palet aan mogelijkheden aan hen laten zien."

'Gastlessen, zó geregeld'

De Meerwaarde en ZegersBouw vonden elkaar via een nieuwe dienst Gastlessen, zó geregeld, een initiatief van TechniekTalent.nu. Het brengt vraag en aanbod in gastlessen en bedrijfsbezoeken bij elkaar. Docenten en decanen kunnen zelfstandig en gemakkelijk gastlessen regelen die passen bij de leerdoelen van de leerlingen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Technische bedrijven uit de omgeving komen via deze dienst gemakkelijk in contact met leerlingen. Een kennisbank biedt scholen en bedrijven adviezen, achtergrondinformatie en handige hulpmiddelen zoals checklists en formats om gastlessen en bedrijfsbezoeken in het curriculum en LOB-programma tot een succes te maken. Het zorgt ervoor dat de kwaliteit van een bedrijfsbezoek of gastles gewaarborgd is en dat leerlingen een beter beeld krijgen van de mogelijkheden van een baan in de techniek.

Pilot

Rondom Ede-Wageningen en Amsterdam zijn in oktober pilots gestart met Gastlessen, zó geregeld. Regionale netwerken erachter zijn Knooppunt Techniek in de FoodValley en Masterplan Techniek Amsterdam die mensen enthousiasmeren voor dergelijke initiatieven. Bedrijven en scholen die interesse hebben en meer informatie willen over deze dienst kunnen een mail sturen naar info@gastlessenzogeregeld.nu of direct een profiel aanmaken op https://www.gastlessenzogeregeld.nu

Over TechniekTalent.nu

TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het is ons doel om jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te winnen voor de technische sectoren. Dit doen we samen met schoolleiders, decanen, docenten en leerkrachten én technische bedrijven. Door hen te inspireren, te adviseren en te faciliteren met kennis over integratie van techniek en technologie in het funderend onderwijs, en door de samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren.TechniekTalent.nu biedt scholen in het hele land kosteloos ondersteuning om meer aandacht aan techniek te besteden. Op zo'n manier dat het leerlingen aanspreekt. Zie ook: www.techniektalent.nu