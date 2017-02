BARNEVELD - Ginie van de Kraats uit Barneveld heeft een leuk en lekker pakketje van de Wereldwinkel gewonnen. De Landelijke Vereniging van Wereldwinkels had in januari een actie bedacht, waarbij de klant een culinair pakket kon winnen bij aankoop van een product van Fair Trade Original. De Wereldwinkel Barneveld had daar een plaatselijke actie aan gekoppeld en een eigen pakketje samengesteld.