BARNEVELD - Maandag 20 februari start de kaartverkoop voor De Meerwaarde's Got Talent 2017!

Op dinsdag 14 maart vindt in het Schaffelaartheater de inmiddels bekende talentenshow plaats. Om deze show live bij te wonen, is een toegangskaart nodig. Deze is voor 5 euro te koop bij 't Meertje, de lunchroom bij De Meerwaarde, of tijdens de pauze van 11.00 uur en 12.40 uur in de roze aula op school.

Dus voor alle vrienden en familieleden van de deelnemers, klasgenoten en docenten en alle andere belangstellenden: Koop op tijd je kaartje en wees verzekerd van een plekje tijdens een wervelende avond vol dans en muziek en ander uniek talent!