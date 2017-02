Meerwaarde bouwt hotels... voor insecten

BARNEVELD - Bij Groen maken leerlingen van 1GT van De Meerwaarde bij PSO een insectenhotel. Dat betekent meten, zagen en boren, creatief denken, en dan alles aan elkaar spijkeren en schroeven. Dat betekent actie: Groen is doen! aldus de nieuwsbrief van de school. Op de foto laten leerlingen van 1GT zien, hoe dat gaat.

Veel insecten zijn voor mens en milieu nuttig; ze bestuiven de bloemen van planten, struiken en bomen. En ze leven met andere insecten; vredig naast elkaar, elk op eigen terrein. Maar evengoed eten ze elkaar op of dienen ze een ander tot voer. Zo blijft alles in evenwicht en zo zijn insecten een belangrijk deel van de grote kringloop, eten en gegeten worden, daar gaat het om.

Een Insectenhotel is voor nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats, in de winter is het hotel geschikt om te overleven.