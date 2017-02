Barneveldse stichtingen starten noodhulpactie

BARNEVELD - Drie samenwerkende stichtingen zijn een noodhulpactie gestart om voedsel uit te kunnen delen in de dorpen rond GraceFarm in Malawi. Plaatsgenote Alide van Manen heeft hen laten weten, dat er honger heerst. De stichtingen Raise, Gracefamers en Kusumalila uit de gemeente Barneveld zijn direct begonnen met de campagne.

In het zuidoosten van Afrika ligt Malawi, een van de armste landen ter wereld. Er zijn drie samenwerkende stichtingen, die zich in dat land druk maken om een regio met 11 dorpen. Daar houden zij zich in een langetermijn-project bezig met het creëren van economie in en rond die dorpen zodat de bevolking een groeiend perspectief heeft op een volwaardig bestaan. Dus: met voldoende eten en drinken, medische basiszorg en onderwijs. Maar aan dat eten ontbreekt het nu. Want, net op de valreep, is er niet voldoende voedsel.

In tegenstelling tot 2015 en 2016 staat het gewas goed op het land en naar verwachting kan er eind april, begin mei geoogst worden. Maar dat is te laat! En zelfs het Rode Kruis heeft geen middelen of mogelijkheden om in deze oostelijke uithoek van Malawi hulp te kunnen bieden. Daarom doen de stichtingen een beroep op het publiek.

Er is uitgerekend, hoeveel het kost om de gezinnen van deze 11 dorpen en de mensen daar omheen door die laatste drie maanden te helpen. In totaal zijn dit 3.000 mensen en zij zijn geholpen met 4.000 zakken mais van 50 kg. DIt vergt voor de aankoop van die mais en de logistiek etc. € 75.000,-. Er is nog € 12.000,- in kas en nu is er dus snel € 63.000,- nodig.

Met die €12.000,- konden de eerste 480 gezinnen al gesponsord worden. Nu die andere 2520 gezinnen nog. Voor slechts €25,- per gezin zijn ze door de moeilijke periode heen en gered.

De Stichting Raise is de overkoepelende stichting voor dit initiatief. ANBI geregistreerd, IBAN: NL21 RABO 0118 3680 01.

Meer over deze drie stichtingen is zien op www.noodhulpmalawi.nl.