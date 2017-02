Norschoten draagt bij aan goed doel

BARNEVELD - Benjamin Corstanje, specialist ouderengeneeskunde, ontving maandag 13 februari uit handen van Karin Breuker, bestuurder Norschoten, een cheque ter waarde van € 1.100,-- voor het goede doel van Norschoten in 2016: Project Share Ghana/familie Boon.

Ieder jaar kiest Norschoten voor haar eindejaarsbijeenkomst een goed doel uit waaraan medewerkers en vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren. Ook tijdens de kerkdiensten voor cliënten rond kerst en Oud & Nieuw wordt er voor dit goede doel gecollecteerd. In 2016 is gekozen voor Project Share Ghana/familie Boon.

Project Share Ghana / familie Boon

Benjamin Corstanje is betrokken als voorzitter van de stichting Project Share Nederland en als penningmeester van het thuisfrontteam van de familie Boon in Afrika. Project Share is een organisatie die in Noord-Ghana ontwikkelingswerk verricht. Zo heeft men daar al een basisschool en een voedingscentrum (voor zwangere vrouwen en pasgeboren baby's) gestart. Zodra alle officiële papieren zijn geregeld gaan Gerben (tropenarts) en Dorien Boon (verpleegkundige), met behulp van de lokale bevolking, een medische kliniek starten voor Project Share Ghana. Naar verwachting kan hun medisch werk over een half jaar starten.

Benjamin is dankbaar voor het bedrag dat medewerkers, vrijwilligers en cliënten voor dit project bijeen hebben gebracht.

Voor meer informatie over dit project: www.projectshareghana.org en www.booninafrika.com