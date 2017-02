Heel veel leren van dieren

EDE - Van dieren kun je heel veel leren. Wil je weten wat? Tijdens de postentocht Dierenmanieren ontdek je in het bos elke keer een ander dier. Zo is een ree heel handig in verstoppertje spelen.

Op maandag 27 februari organiseert Natuurmonumenten deze tocht voor kinderen van 4 tot 10 jaar met hun ouders of grootouders De start is tussen 13.00 en 14.00 uur bij de ingang van natuurgebied Planken Wambuis, Planken Wambuisweg 1 te Ede. De tocht duurt ca. 2 uur. De kosten zijn tussen € 4, - en € 8.50, afhankelijk van leeftijd, leden van Natuurmonumenten ontvangen korting. Koop vooraf een kaartje via www.natuurmonumenten.nl/activiteiten

Dierenmanieren

Kruip in de huid van een vos en leer sluipen, leer balanceren als een eekhoorn, jezelf camoufleren als een ree en luisteren als een vleermuis. Van de boswachter krijg je bij de start een set opdrachtkaarten Dierenmanieren mee. Bij ieder dier doe je een opdracht en leer je iets nieuws van dit dier. Na afloop zijn er nog opdrachten die je thuis in de tuin of in het park kunt doen.

OERRR is overal

Zodra een kind de deur uitstapt, stapt het in OERRR. Want OERRR is overal: op straat, in de tuin en in het bos. OERRR is lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Een prachtige wereld ontdekken en spannende dingen in de natuur beleven.