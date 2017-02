Spoorzoeken: Eigen datum

Valentijnsdag. Ik was er nooit mee bezig. Tot mijn eigen kinderen er mee aan de slag gingen. Er was altijd wel iemand die een kaart en later een cadeautje moest. Eindeloos rondsnuffelen naar dat ene lieve dingetje, zorgvuldig verpakken. Het was eigenlijk best schattig.

Zelf kreeg ik op een dag een taart bezorgd. Ik belde meteen mijn echtgenoot om te bedanken voor deze leuke attentie. Hij wist nergens van, pijnlijk wel. Het duurde weken voor ik erachter kwam van wie die wel was en dat was minstens zo pijnlijk, want wat moest ik ermee? We hebben hem als gezin trouwens meteen opgegeten en lekker was ie wel!

In de loop der jaren maakte ik kennis met allerlei mensen uit diverse buitenlanden. Daar is Valentijn echt een ding. Ik kreeg tig Valentijnswensen, dat was meer het vieren van de vriendschap. Ook heel leuk, maar ik dacht dat deze dag voor die ene, speciale was. Ik hoefde er dus geen sneller kloppend hart van te krijgen.

Dat het algemener wordt, zie je ook aan Facebook. Het regent daar hartjes, bloemen, lieve plaatjes, onvoorstelbaar. Zelfs politieke partijen sturen op Facebook hun Valentijnswens rond, aan iedereen natuurlijk.

Ik krijg er een wat opgejaagd gevoel door. Zou ik hieraan mee moeten doen? Maar het is allemaal zo pasklaar, zo voorgekookt. Hoeveel ik ook van hartjes houd, dit liefdesgeweld schrikt me toch een beetje af. En dat allemaal op die ene dag! Ik houd van heel veel mensen het gehele jaar en wil het liever af en toe zo tussen neus en lippen laten merken.

In een landelijke krant stond afgelopen weekend een verhaal over liefdesbrieven. Met voorbeelden. Van jonge mensen! Prachtig gewoon. Je gedachten aan papier toevertrouwen, de ander, of dat nu een geliefde is of je kind, je ouder of de buurvrouw, gewoon eens op papier vertellen, hoezeer je de ander hoog hebt zitten, dat is wel erg ontroerend. Het hoeft ook niet met mooie woorden, gewoon opschrijven wat je denkt. En juist het opschrijven, met een pen op papier, maakt het even anders, anders dan een facebookbericht, een mailtje of een whatsappje. En helemaal leuk is het als het op een mooie kaart kan.

Nou, nu ga ik vandaag toch maar even naar het dorp, want mooie kaarten, die moet je op voorraad hebben. En die zijn er wel volop rondom Valentijnsdag. Dus ik doe er toch aan mee, een beetje, maar wel op een eigen datum.