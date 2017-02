Oehoe: Vrouwendag? Ontspant u zich!

Het is al snel weer 8 maart - Internationale Vrouwendag. Het klinkt alsof er een zeldzame diersoort of hongerige kindertjes op zo'n dag in de schijnwerpers gezet moeten worden. Flauwekul. Vrouwen kunnen zich al duizenden jaren uitstekend redden.

Jullie zijn alleen vergeten, dat ze dat altijd op een slimme manier deden. Pas als je het als meisje op een 'jongensmanier' gaat proberen, heb je een probleem.

Mannen zijn helemaal niet de baas in de wereld. Dat líjkt zo en dat is onderdeel van een rollenspel. Vrouwen leidden ook ver voor het jaar 0 al ondernemingen en koninkrijken. Maar volgens de regels van het spel deden ze dat niet openlijk. Het bekendste voorbeeld is de kleine peuter op de keizerlijke troon van China met zijn moeder achter zich - verhuld door een gordijn. Maar bij de eerste de beste koopmansonderneming was het niet anders. Koningen of kooplieden, ze waren héél vaak onderweg of overleden.

Daarbij komt nog, dat 'onderweg zijn' ook het best bij de meeste mannen past. Dingen thuis regelen en jaar in jaar uit op orde houden is per definitie niet zo spannend voor mannenhersenen.

Wil een man dat toch, dan wordt hij boekhouder of kanselier. Wil een vrouw iets anders, dan wordt het lastig. Farao Hatschepsut, Jeanne d' Arc, Catharina de Grote, Aletta Jacobs... doorbraken het rollenspel.

Dán voelen veel mannen zich bedreigd. Dat komt doordat dat rollenspel fundamenteel is voor jullie baltsgedrag. Zelfs tsarina Catharina de Grote wilde in bed minnaars, die deden alsóf zij de baas waren. En aangezien jullie - zoals al eerder opgemerkt - het hele jaar door baltsen, zijn jullie altijd met dat rollenspel bezig. En het is jullie bezetenheid met seks, waardoor het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes dus zo belangrijk is in het leven van alledag. Maarten Luther knoeide er zelfs voor met een bijbeltekst! Terwijl het Woord van God hem toch zo heilig was...

Mijn advies voor 8 maart? Ontspant u zich! Maak niet zo'n misbaar als iemand niet in de rollenspel past. En val vooral kinderen er niet mee lastig. Die vinden zelf wel uit, of ze roze of blauwe sokjes willen - of wellicht gele. Die hoeft u ze niet voor te schrijven.