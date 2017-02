Spoorzoeken: Voor het leven

Afgelopen weekend werd ik dertig en sloot ik een feestelijke middag af met een herintredende griep. De visite heeft er hopelijk weinig van gemerkt, maar ik was blij toen het huis weer leeg was. De daarop volgende dag bracht ik door in mijn bed. In deze situatie van algehele malaise werd het brein weer even teruggebracht tot de essentie van het leven: het grote geluk van gezondheid.

Met verschillende chronische ziektes in mijn omgeving ben ik er inmiddels wel van overtuigd, dat een gezond gestel van onschatbare waarde is. En toch dringt dat besef pas echt door als de rampspoed je persoonlijk overkomt.

In mijn geval is dat inmiddels al weer bijna negen jaar geleden. Dankzij de voortschrijdende medische wetenschap en een bonte mix aan chemicaliën kon ik na enkele maanden weer verder met waar ik gebleven was, leven.

Deze gebeurtenis zorgde, naast een opeenstapeling van nadelige effecten, in positieve zin wel voor toenemende sportiviteit, een aangepast dieet en een relativeringsvermogen, dat soms wat mag worden afgeremd.

Er zijn maar weinig knoppen in het leven, waar aan gedraaid kan worden, maar na zo'n ervaring wil je stappen vooruit maken en hoop je, dat alle kleine beetjes helpen. En zo kom ik op de bovenstaande titel; voor het leven.

Een strofe die deze weken veelvuldig voorbij komt als campagneslogan in de verkiezingsstrijd. Dat ik mij aangesproken voel door deze slogan, zal de bedoeling zijn, maar er een column over schrijven is dan de uitdaging. De gedachte die het bij mij oproept, en wellicht is dat ook de opzet, wie is er hier dan 'tegen het leven'?

Ik begrijp heel goed, dat een politieke partij mensen ervan wil overtuigen, dat een mensenleven van grote waarde is, maar buitenstaanders hebben geen weet van de dilemma's, die schuilgaan achter abstracte statistieken.

Ik denk in dergelijke situaties vaak, maak het klein. Stop met roken, pak wat vaker de fiets, eet wat gezonder, neem wat vaker pauze.

Het maakt de boodschap wat minder zwaar en het zijn praktische keuzes om wat langer van deze wereld te kunnen genieten.

Ik denk dat ieder weldenkend mens, zolang als het kan, gaat voor het leven!