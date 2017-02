Nieuwe programmering Zalige Zondagen in De Theaterloods Radio Kootwijk

KOOTWIJK - Kom op één van de Zalige Zondagen in De Theaterloods in Radio Kootwijk genieten van een veelzijdig aanbod in kunst, cultuur, natuur en wetenschap.



Bijvoorbeeld op 7 mei; dan staan wetenschappers prof. Matthijs Schouten en prof. Aukje Nauta centraal in Wetenschappers aan het woord. Zij brengen een boeiende inhoud op een spraakmakende manier. Naast hun inspirerende performance ontmoet je de wetenschappers in hun inloop spreekuur.

En wat te denken van het Lentefestival op zondag 5 maart; met o.a. een Shakespeare wandeling, het Liefdeslaboratorium, een muzikaal lente-college, Dialoog in het donker en een theatermonoloog van Sophie Schut.



Kortom: laat je inspireren op (en door) één van de mooiste plekken op de Veluwe. Traiteur Délicat verzorgt de culinaire invulling en voor kinderen van 5-12 jaar is er elke Zalige Zondag een speciaal jeugdprogramma.



Programma:

Zondag 5 maart - Lentefestival

Zondag 2 april - De Bedoeling

Zondag 7 mei - Wetenschappers aan het woord

Zondag 4 juni - De Limonadefabriek

Zondag 2 juli - Blind date voorstelling



Programma na de zomer:

Vrijdag 1 t/m zondag 3 september - Theaterloodsfestival

Vrijdag 6 oktober - Dag van de Liefde

Zalige Zondagen op 1 oktober, 5 november en 10 december



Voor meer informatie over voorstellingen en kaartverkoop: www.detheaterloods.nl