De Boekenkast van Liesbeth Zethoven

Als kind had Liesbeth Zethoven een koffertje waarin ze boeken mee mocht nemen op vakantie. En dat koffertje gebruikt ze nog steeds.

Door Elly Mulder

VOORTHUIZEN – "Het is zo'n heel ouderwets bruin koffertje", vertelt Liesbeth. "Nog steeds verzamel ik daar het hele jaar door boeken in voor op vakantie. Want hoewel ik écht veel met boeken heb, gun ik me er niet vaak de tijd voor om ze te lezen."

De afgelopen weken is Liesbeth erg druk geweest met de voorbereidingen voor haar expositie in verzorgingshuis Nebo in Barneveld, die vorige week is geopend. Misschien komt er nu weer tijd voor een boek?

"Nou", zegt Liesbeth, "ik weet niet of het er van komt. Boeken van de bieb gingen vaak ongelezen terug. Inmiddels lees ik ook digitaal, dat is natuurlijk veel gemakkelijker. Maar ik heb ook het luisterboek ontdekt. En dat gaat prima samen met mijn werk. Heerlijk vind ik dat, om tijdens het schuren of vijlen naar zo'n boek te luisteren. Maar dan geen gewone boeken, want die stemmen vind ik niet prettig om te horen. Ik luister dan vooral naar hoorcolleges, bijvoorbeeld over gezonde voeding, de zin en onzin van het Bernini mysterie en de Da Vinci Code of over het onderbewustzijn van de mens. Ik betrap mezelf erop, dat ik de praktische toepassing van de wetenschap zoek. Het hoeft niet allemaal heel zwaar te zijn, maar wel iets dieper dan algemene informatie. Dus terwijl ik werk pik ik een enorme hoeveelheid informatie op."

En wat gaat er in het vakantiekoffertje? "Ik heb nu 'Hildegard' van Irma Joubert klaarliggen. Dat gaat over de periode van de Apartheid in Zuid-Afrika. Ik wil wel iets hebben waarvan ik een goede recensie heb gelezen. Maar het koffertje wordt wel wat leger omdat ik boeken download op m'n i-pad. Dus tegenwoordig biedt het ook ruimte aan iets anders."

Liesbeth vertelt ook lid te zijn van een literaire leeskring. "Dat vind ik vooral heel boeiend omdat je dan iets leest wat je zelf niet direct zou kiezen. En wanneer je daar met elkaar over praat, ontdek je een diepere laag. Een ander pikt er net weer iets anders uit. Dat is wel heel erg leuk en leerzaam."

Als favoriete schrijver noemt Liesbeth Joke Verweerd. "Het feit dat ik, als ik ziek was, al vijf keer 'De Rugzak' heb gelezen zegt wel wat. Ik bewonder vooral haar subtiele en overwogen woordkeus. Ze kan met weinig woorden veel zeggen."

Verder reikt haar belangstelling van Khaled Hosseini tot Henri Nouwen en van Tatiana de Rosnay tot Geert Mak. Maar ook tot dichtbundels en boeken over theologie, kunst en gezonde voeding. "Want", zegt Liesbeth, "hoewel ik me te weinig tijd gun om te lezen, kan ik me geen leven zonder boeken voorstellen."

Naam: Liesbeth Zethoven

Woonplaats: Voorthuizen

Leeftijd: 56 jaar

Burgerlijke staat: getrouwd met Rien

Kinderen: twee zonen en een schoondochter

Beroep: docent en beeldend kunstenaar

Hobby's: lezen, creatief bezig zijn, muziek luisteren en het werk (www.voor-beelden.nl)