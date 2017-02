Inspiratieavond over bijzondere vaste planten door kweker Coen Jansen

BARNEVELD - Aanstaande maandag organiseert Groei & Bloei Barneveld een gratis toegankelijke inspiratieavond door kweker Coen Jansen uit Dalfsen, waarin hij over bijzondere vaste planten vertelt.

Een lezing over nieuwe vaste planten, maar ook over oude beproefde soorten. Coen Jansen Vaste Planten is een sterk gespecialiseerde kwekerij met een bijzondere collectie krachtige vaste planten. 'De planten moeten er niet alleen bij ons op de kwekerij goed uitzien, maar ook straks in de tuin moeten ze probleemloos verder groeien.', aldus Jansen.

Met meer dan 25 jaar ervaring weet Jansen waar hij over spreekt. Hij licht daarom uitgebreid toe waarom hij de voorkeur geeft aan nieuwe selecties, of waarom hij juist de oude wil behouden. Bepaald niet al het nieuwe is beter! Jansen neemt ook planten uit zijn bijzondere sortiment mee voor de verkoop.

De inspiratieavond vindt plaats op maandag 27 februari in de toneelzaal van de Veluwehal in Barneveld. De toegang is gratis. Aanvang: 19:45. Meer informatie in de agenda op www.barneveld.groei.nl