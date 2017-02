Bijna-kampioenen lezen voor in de Barneveldse bibliotheek

BARNEVELD - Deze week vinden in de Bibliotheek in Barneveld de kwartfinales van de Nationale Voorleeswedstrijd plaats. Vanavond was de eerste.



Medio december werden ze bekend gemaakt: de voorleeskampioenen van de basisscholen in de gemeente Barneveld die meedoen met de Voorleeswedstrijd. Op 13 en 15 februari strijden deze schoolkampioenen in de Barneveldse bibliotheek voor een plaats in de regionale halve finale.



In totaal doen er 16 kinderen verdeeld over twee avonden mee aan de kwartfinale. Uiteindelijk zal de jury bepalen welke twee kinderen naar de regionale halve finale gaan. Daar zal de Gelderse finalist bekend gemaakt worden die daarmee een plaatsje bemachtigd in de landelijke finale.