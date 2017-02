Groot Reformatiekoor zingt. Pak de schaar, knip voor korting

BARNEVELD - Het Groot Reformatiekoor komt naar Barneveld voor een optreden in de Bethelkerk op 4 maart. Geniet mee van het koor, de dirigent en de musici.

Het Groot Reformatiekoor zal liederen van de Reformatie wereldwijd ten gehore brengen; te denken valt aan Een vaste burcht is onze God, de speciaal gecomponeerde Reformatie-Cantate (door Jorrit Woudt) en Psalmen door de eeuwen en plaatsen heen. Maar ook klassieke nummers van J.S. Bach (past prima bij Luther). Het koor zal dit uitvoeren op een speciale manier, begeleid door goede instrumentalisten.

Deze avond zal het koor staan onder leiding van dirigent Rik Gerritsen. Achter het orgel zit Arie Kortleven en aan de piano Frank Kaman. Verder werkt aan deze avond het Gelders Mannenensemble o.l.v. Arie Kortleven mee. De avond begint om 19:30 uur. Kosten zijn €7,50 voor volwassenen en €2,50 voor kinderen te bestellen via www.peterwildeman.nl Profiteer ook van de gezinskaart: ouders en kinderen onder de 18 jaar kunnen samen voor €20,- naar binnen. De cd van het Reformatiekoor, die deze avond wordt gepresenteerd, is na afloop ook verkrijgbaar.