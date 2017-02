Jarige van de Week: Anne-Mirthe van Beek

Anne-Mirthe van Beek is vandaag 8 jaar geworden. Voor onze Jarige van de Week is geen boek veilig, alles wat in haar buurt ligt en letters heeft wordt gelezen, zo vertellen haar ouders Sander en Korline. "Zelfs onder het eten moeten we uitkijken dat de boeken niet te dichtbij liggen". 's morgens vroeg in bed ligt ze al te lezen en ook 's avonds weet ze van geen ophouden. En als ze even niets te lezen heeft, schrijft ze zelf hele verhalen. Maandag 13 februari werd Liza Kevelam 3 jaar. "Het is een vrolijke peuter, die al leuk begint te kletsen. Ze schaterlacht altijd om de grapjes van opa Hans, zo meldt oma Leida.