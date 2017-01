Paul de Munnik solo met 'Nieuw'

Na een zeer succesvol Theaterweekend kijken we vooruit naar de 'reguliere' programmering. We hebben vrijdag 27 januari Paul de Munnik in huis. Hij werd altijd in één adem genoemd met Thomas Acda, de andere helft van Acda & de Munnik. Nu is het aan Paul om nieuwe stappen te maken als solo-artiest. De naam van zijn album en voorstelling is daarbij niet verrassend: 'Nieuw'. Dat was niet helemaal vanzelfsprekend. Hij begon met het uitvoeren van zijn album in kleine zalen en in de uitgeklede versie; Paul op een podium met een piano en een gitaar. Dat groeide steeds meer uit tot een groter verhaal, een samenhang van alle anekdotes en babbeltjes tussendoor. Zo werd de theatervoorstelling geboren. Voor Paul is dit avontuur een sprong in het diepe: ,,Duo's maken elkaar sterker: is de één serieus, dan kan de ander luchtig zijn. Vertelde Thomas een grappig verhaal, dan kon ik daarna een mooi liedje spelen. Nu moet ik zelf al de tegenkleuren geven, dat is wennen."