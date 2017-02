Collectieve beveiliging en surveillance bedrijventerrein Harselaar is succesvol

365 dagen – 955 meldingen – 1 inbraak

HARSELAAR - De collectieve beveiliging en surveillance van bedrijventerrein Harselaar in Barneveld blijkt een succes. Dat meldt Braneveld 360 vandaag op haar website. In 2016 werd slechts éénmaal ingebroken bij de 135 ondernemers die bij de stichting zijn aangesloten.

Vorig jaar kwamen er 955 meldingen binnen bij Securitas die in de avonduren en de weekenden op het bedrijventerrein surveilleert. Vaak ging het (gelukkig) om een loos alarm (773 keer) of ramen die na de sluiting van een bedrijf nog open stonden. Daarnaast werden meldingen gedaan van verdachte voertuigen en van niet-afgesloten hekken bij bedrijven.

De surveillance (in de avonduren en in de weekenden) is één van de manieren waarop het bedrijventerrein Harselaar de beveiliging heeft aangescherpt. Naast een intensievere surveillance heeft de stichting ingezet op verbeterde camerabeveiliging. Het bedrijventerrein is voorzien van een overzichtscamera, een kentekencamera en een zogenoemde ANPR-camera (waarmee kentekens worden doorgegeven aan de veiligheidspartners die kunnen kijken of het om een verdacht voertuig gaat).

De gemeente Barneveld en de politie Veluwe Vallei Noord zijn enthousiast over de goede resultaten van de gezamenlijke beveiliging en surveillance van en op het bedrijventerrein Harselaar. Ondernemers die wel op het bedrijventerrein zijn gevestigd, maar zich nog niet bij de stichting hebben aangesloten, kunnen dat doen door een mail te sturen naar ondernemersloket@barneveld.nl.